В Министерстве обороны страны-агрессорки выразили свое видение обстрелов Украины. В то время, когда украинское руководство сообщает о поражении критической инфраструктуры, враг рапортует о ликвидации военных целей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию министерства страны-агрессорки.

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Заявляют, что удары нанесли ответные ракетные атаки вглубь России. Сообщают, что на этой неделе нанесли удары якобы по местам размещения систем западного дальнобойного оружия. Так по данным МО РФ

25 ноября в Сумской области ударами баллистических ракет "Искандер" якобы уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, которые применяют дальнобойные ракеты ATACMS, в том числе две пусковые установки РСЗО MLRS и транспортно-зарядная машина к ним и три пусковые установки РСЗО HIMARS, а также до 30 специалистов личного состава боевых расчетов данных пусковых установок;

25 и 26 ноября в результате ударов баллистическими ракетами "Искандер" в Одесской области якобы уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-зарядная машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун".

25 ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен" в городе Харьков якобы уничтожены до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США.

Ударом ракеты "Искандер" в городе Одесса якобы уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов.

Утром 28 ноября нанесен комбинированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуры, что обеспечивает их функционирование.

"Всего за последние дни применено 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2", в т.ч. при нанесении комбинированного массированного удара этой ночью 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов "Герань-2", которыми поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины", — заявили в МО РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему России удалось повредить энергообъекты.



