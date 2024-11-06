В России заявили об «освобождении» еще двух населенных пунктов

В Министерстве обороны России заявили об "освобождении", то есть оккупации еще двух населенных пунктов в Донецкой области

Карта боевых действий DeepState, скриншот

В ходе активных боевых действий подразделения группировки войск оккупантов "Восток" якобы был захвачен населенный пункт Максимовка Донецкой области.

Однако, по данным военного журналиста Андрея Цаплиенко, украинские военные не подтвердили переход Максимовки под контроль оккупантов.

Максимовка – село к северо-востоку от Шахтерского, куда недавно прорвались россияне, и юго-западнее Курахово, которое они, очевидно, пробуют окружить.

Также россияне заявляют, что в результате наступательных действий подразделения "Южной" группировки оккупантов захвачен населенный пункт Антоновка Донецкой области.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты заявили об "освобождении важного населенного пункта" в Харьковской области

О взятии Кругляковки в Харьковской области заявило оккупационное Минобороны РФ 30 октября. С "освобождением населенного пункта" министр обороны государства-агрессора андрей белоусов поздравил оккупантов, а именно – командование и личный состав 2-й гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени И.М.Калинина.

Гауляйтер Харьковщины, самопровозглашенный глава Харьковщины виталий ганчев заявил, что "взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей поставки противника, путь на правый берег реки Оскол закрыт для ВСУ".

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Российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска 4 и 5 ноября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны.

Представитель украинской бригады, действующей на харьковском направлении, 5 ноября заявил, что успешные удары украинской артиллерии и беспилотников ввиду первого лица (FPV) по российским танкам и бронетехнике заставляют российские силы использовать пехоту, а иногда и электросамокаты для штурмов на харьковском направлении.