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В России заявили об оккупации села в Днепропетровской области: в Украине отреагировали

Информация о захвате россиянами села в Днепропетровской области была опровергнута.

30 июня 2025, 16:45
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Slava Kot

Глава комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские войска оккупировали первый населенный пункт на Днепропетровщине – село Дачное. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг информацию о прорыве фронта в Днепропетровской области.

В России заявили об оккупации села в Днепропетровской области: в Украине отреагировали

Опровергли информацию о прорыве фронта в Днепропетровской области. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко заявил, что россияне не смогли совершить прорыв фронта на Днепропетровщине и находятся у административных границ области. По его словам, на этом участке фронта продолжаются тяжелые бои, а россияне наносят удары по территории области благодаря беспилотникам.

"На Днепропетровщину, по состоянию на сегодняшний день, россияне не прорвались. Бои идут вблизи админграницы, также россияне залетают на Днепропетровщину фпв-дронами. Но прорыва сейчас нет, бои сложные", — сообщил Коваленко.

Напомним, что российский политик и так называемый сопредседатель координационного совета по интеграции "новых регионов" Владимир Рогов сообщил об оккупации села Дачное в Днепропетровской области. Несмотря на слова Рогова, эту информацию не сообщало ни украинское, ни российское оборонные ведомства. Также на карте DeepState населенный пункт находится под контролем Украины, хотя к его админграницам вплотную приблизилась серая зона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из прифронтовых общин Днепропетровщины планируется эвакуация полусотни детей. Принудительная эвакуация связана с продвижением россиян ближе к территории Днепропетровской области.

Также "Комментарии" писали, что по данным американского Института изучения войны, украинские войска продвинулись на двух направлениях фронта.



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Источник: https://t.me/akovalenko1989/9468
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