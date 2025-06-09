В России заявили о крайне беспокойной ночи: взрывы донимали жителей ряда областей

В ночь на 9 июня в России зафиксирована масштабная атака беспилотников на ряд регионов. По официальной информации, обнародованной Министерством обороны РФ и местными органами власти, по меньшей мере 17 ударных дронов были уничтожены в воздушном пространстве Воронежской области. Эта атака стала одной из самых больших за последнее время.

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Вечером 8 июня тревогу из-за возможной дроновой угрозы объявили в нескольких регионах центральной части РФ — Самарской, Тамбовской и Мордовской областях. Воздушная тревога указывала на угрозу новых ударов с воздуха. В Воронежской области сигнал тревоги раздался в 21:59. Практически сразу жители Борисоглебска начали сообщать в соцсетях о серии взрывов и звуках, похожих на работу систем противовоздушной обороны. По словам очевидцев, основная ячейка активности приходилась на район местного аэропорта.

Согласно официальным данным, между 22:00 и севером силы ПВО РФ уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов. Однако на данный момент нет конкретной информации о возможных разрушениях, пострадавших или других последствиях атаки. В то же время масштабы обстрела могут свидетельствовать о существенном ударе, который, вероятно, является частью новой волны дроновых атак.

Также сообщается о взрывах в Самарской и Тамбовской областях, однако подробности остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что украинский FPV-дрон смог проникнуть в российское укрытие, несмотря на попытки оккупационных сил замаскировать технику.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 9 июня Ровенская область подверглась комбинированной воздушной атаке со стороны российских войск. По предварительным данным, в результате этого обстрела пострадало по меньшей мере одно гражданское лицо. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в своем официальном обращении.