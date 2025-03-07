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В России заявили, куда целились в Украине

Оккупанты заявляют, куда целились в Украине

сегодня, 12:22
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Недилько Ксения

В оккупационном Минобороны России заявили, что с 1 по 7 марта били только по военным целям в Украине.

В России заявили, куда целились в Украине

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных беспилотных летательных аппаратов, места базирования катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", – пишут в Минобороны страны-агрессора.

Также там прокомментировали сегодняшний массированный удар по Украине:

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все объекты поражены".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 5 марта оккупанты ударили по гостинице в Кривом Роге, где заселились иностранные волонтеры. На сегодня известно о пяти погибших, 32 раненых (из которых 2 детей). В больницах сейчас находятся 23 пострадавших. 12 – в тяжелом и очень тяжелом состоянии, из них в реанимации 10. Медики борются за их жизнь и оказывают всю необходимую помощь.

За время аварийно-спасательной операции спасены из-под завалов 19 человек.

В результате ракетного удара, по имеющейся на данный момент информации, кроме гостиницы повреждены 32 дома, 11 объектов бизнеса, Дворец культуры, больница, 2 детских сада, 2 гимназии, учебно-реабилитационный центр, админздания, автомобили.

Кроме этого сегодня оккупанты осуществили массированную комбинированную атаку на Украину , из-за чего пострадала гражданская и критическая инфраструктура. Без света и отопления остались тысячи людей по областям.



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