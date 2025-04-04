В России заявили, куда били на этой неделе

Вражеское Министерство обороны РФ сообщило, что с 29 марта по 4 апреля Вооруженными Силами Российской Федерации были произведены обстрелы по Украине. Однако в МО РФ отмечают, что избивали исключительно по военным целям.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражена инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", – заявили оккупанты.

Напомним, что портал "Комментарии" писал , как 29 марта оккупанты нанесли массированный удар по Днепру, в результате которого погибли пять человек, еще более 20 получили ранения. Попадания произошли возле жилых домов, а также по гостинично-ресторанному комплексу.

В течение нескольких дней оккупанты бьют беспилотниками по Харькову, только вчера ночью в городе погибли пять человек , около 40 получили ранения разной степени тяжести.

Также 2 апреля российские войска ударили баллистической ракетой по автомойке в Кривом Роге, где погибли 4 человека, еще около 17 получили ранения.

Портал "Комментарии" также писал , что ночью российские БПЛА попали по территории Броварского района. Из-за попадания на парковке вспыхнули два грузовых и два легковых автомобиля, еще 19 транспортных средств повреждены. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Также произошло возгорание автосалона и шести автомобилей внутри. Пожарные спасли административное здание. В результате атаки травмированы два человека. К ликвидации последствий привлекались 62 спасателя и 14 единиц техники.