В понедельник главный представитель России в отношениях с Соединенными Штатами заявил, при каких условиях можно говорить о завершении войны в Украине. Он отметил, что прежде, чем война в Украине может закончиться, все условия президента Владимира Путина должны быть выполнены в полном объеме. Это говорит о том, что Москва жестко играет с президентом США Дональдом Трампом, пишет издание Reuters.

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Отмечается, что Трамп неоднократно заявлял, что хочет быстро покончить с войной в Украине после сотен тысяч смертей. Президент США заявил в воскресенье, что считает, что добивается прогресса, хотя он не объяснил, как он надеется положить конец конфликту.

Трамп ответил, что контактировал с президентом РФ. В Кремле отказались ни подтвердить, ни опровергнуть контакт.

Но Москва быстро подчеркнула, что ее максималистские требования, изложенные Путиным в июне прошлого года, остаются первоначальной заявкой в начале переговоров.

"Политическое решение, как мы его предполагаем, не может быть достигнуто иначе, чем путем полной реализации того, что было провозглашено президентом Путиным во время его разговора с МИДом России в июне", — сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на брифинге в Москве на английском языке.

По данным издания, Рябков подчеркнул, что чем быстрее США, Британия и другие это поймут, тем лучше будет и тем ближе это желаемое политическое решение для всех.

Издание напомнило главные требования Путина – Украина должна отказаться от своих амбиций по отношению к НАТО и вывести свои войска со всей территории четырех украинских областей, на которые претендует и в основном контролирует Россия. Киев тогда заявил, что такие условия были бы равнозначны капитуляции.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Путин готов воевать 2025 и 2026 год.