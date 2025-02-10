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В России заявили, когда может закончиться война в Украине

В РФ настаивают на выполнении ультиматума Путина по Украине

10 февраля 2025, 20:25
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Кречмаровская Наталия

В понедельник главный представитель России в отношениях с Соединенными Штатами заявил, при каких условиях можно говорить о завершении войны в Украине. Он отметил, что прежде, чем война в Украине может закончиться, все условия президента Владимира Путина должны быть выполнены в полном объеме. Это говорит о том, что Москва жестко играет с президентом США Дональдом Трампом, пишет издание Reuters.

В России заявили, когда может закончиться война в Украине

Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что Трамп неоднократно заявлял, что хочет быстро покончить с войной в Украине после сотен тысяч смертей. Президент США заявил в воскресенье, что считает, что добивается прогресса, хотя он не объяснил, как он надеется положить конец конфликту.

Трамп ответил, что контактировал с президентом РФ. В Кремле отказались ни подтвердить, ни опровергнуть контакт.

Но Москва быстро подчеркнула, что ее максималистские требования, изложенные Путиным в июне прошлого года, остаются первоначальной заявкой в начале переговоров.

"Политическое решение, как мы его предполагаем, не может быть достигнуто иначе, чем путем полной реализации того, что было провозглашено президентом Путиным во время его разговора с МИДом России в июне", — сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на брифинге в Москве на английском языке.

По данным издания, Рябков подчеркнул, что чем быстрее США, Британия и другие это поймут, тем лучше будет и тем ближе это желаемое политическое решение для всех.

Издание напомнило главные требования Путина – Украина должна отказаться от своих амбиций по отношению к НАТО и вывести свои войска со всей территории четырех украинских областей, на которые претендует и в основном контролирует Россия. Киев тогда заявил, что такие условия были бы равнозначны капитуляции.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Путин готов воевать 2025 и 2026 год.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/kremlin-says-it-neither-confirms-nor-denies-trump-putin-phone-call-2025-02-10/
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