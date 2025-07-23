Согласно российско-украинским договоренностям, достигнутым второго июня в Стамбуле, состоялся обмен военнопленными. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.

В России заявили, что состоялся обмен пленными

Отмечается, что с подконтрольной Украине территории возвращена группа российских военнослужащих, а передана группа военнопленных ВСУ.

"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им предоставляется необходимая психологическая и медицинская помощь.

Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", – пишут во вражеском ведомстве.

Пока что официальной информации в Украине по обмену не публиковалось.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 23 июля вечером завершились новые переговоры Украины и России в Стамбуле. Об этом сообщает прокремлевский источник ТАСС.

Как сообщают в Москве, РФ и Украина договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Делегацию от Украины возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Со своей стороны, представителем российской стороны, как и во время предварительных переговоров, является помощник президента России Владимир Мединский. В ходе вступительной речи в начале встречи министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара предложила свою помощь в мониторинге возможного прекращения огня на территории Украины. По его словам, у Турции есть для этого соответствующая инфраструктура. Фидан также отметил, что конечная цель переговоров – достижение прекращения огня. После этого встреча между представителями стран продолжилась в закрытом формате.