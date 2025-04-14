В России заявили, что ракетами убили десятки военных ВСУ в Сумах

Россияне продолжают лгать о "военных целях" и высокоточных ударах в Украине. Так, вражеское Министерство обороны РФ заявило, что вчера ВС РФ в Сумах нанесли удар двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава ВСУ.

Последствия удара по Сумам. Фото: ГСЧС

"В результате удара и поражения цели в Сумах было уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ", – сообщили в МО РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что 13 апреля утром, во время воздушной тревоги, российско-оккупационные войска целенаправленно нанесли ракетный удар по центру города Сумы. Две баллистические ракеты — прямо в мирную жизнь: жилые дома, образовательные учреждения, обычные улицы. В результате этого преступления погибли 34 человека, из них два ребенка. Ранения получили 119 человек.

"Очередное военное преступление России — удар баллистикой по Сумам, убийство гражданских украинцев. Многие люди шли в церкви в Вербное воскресенье, кто-то возвращался из богослужения домой. Еще одно доказательство безбожия отвратительной проклятой москвы", — написали в ГУР МОУ. Там сообщили, что преступный удар по Сумам двумя баллистическими ракетами типа "искандер-М"/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей государства-агрессора соответственно.

Нардепка Марьяна Безуглая продолжает раскрывать детали трагедии в Сумах. Она заявила, что 13 апреля – День создания 117-й отдельной бригады ТРО, с которым в соцсетях поздравил бригаду заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Александр Нестеренко и знал о том, что в Сумах в этот день организуют торжественное мероприятие.

Она отметила, что не разоблачала бы все такие подробности, если бы до этого не было Винницы, Полтавы, Днепра, Житомира и многих случаев, за которые до сих пор фактически никто не наказан.