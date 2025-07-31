В России заявили, что полностью захватили Часов Яр: что известно

Министерство обороны РФ заявило, что полностью оккупировало город Часов Яр в Донецкой области. Первые бои за Часов Яр начались более года назад, после захвата российской армией Бахмута.

Российские военные. Фото из открытых источников

Министерство обороны России опубликовало заявление, в котором утверждает, что российская армия захватила Часов Яр.

"В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Также российские военкоры сообщают, что якобы установили свои флаги в Шевченковском, Южном и Леваневском районах города.

В настоящее время украинское руководство не комментировало информацию о возможной оккупации Часового Яра. Несмотря на заявления россиян, на картах Deep State некоторые районы Часового Яра находятся под контролем украинских сил.

Часов Яр на картах Deep State 31 июля

Битва за Часов Яр началась в апреле 2024 года. Это произошло после того, как россияне захватили Бахмут в 2023 году и продолжили наступление на запад, к Часовом Яру. В январе 2025 года в сеть попало видео Часового Яра с птичьего полета, на котором видно, что не осталось ни одного уцелевшего здания.

По данным ОТУ "Луганск", за год обороны Часового Яра с апреля 2024 по апрель 2025 года, россияне понесли 8400 потерь личного состава, было уничтожено 44 танка, 167 ББМ, 139 артиллерийских систем и 693 единицы автомобильного транспорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовит новое масштабное наступление на Украину.

Также "Комментарии" писали, что Украина стоит перед большой угрозой на фронте, а в армии Путина может открыться "второе дыхание".