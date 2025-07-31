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В России заявили, что полностью захватили Часов Яр: что известно

В России сообщают об оккупации Часового Яра.

31 июля 2025, 09:30
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Slava Kot

Министерство обороны РФ заявило, что полностью оккупировало город Часов Яр в Донецкой области. Первые бои за Часов Яр начались более года назад, после захвата российской армией Бахмута.

В России заявили, что полностью захватили Часов Яр: что известно

Российские военные. Фото из открытых источников

Министерство обороны России опубликовало заявление, в котором утверждает, что российская армия захватила Часов Яр.

"В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Также российские военкоры сообщают, что якобы установили свои флаги в Шевченковском, Южном и Леваневском районах города.

В настоящее время украинское руководство не комментировало информацию о возможной оккупации Часового Яра. Несмотря на заявления россиян, на картах Deep State некоторые районы Часового Яра находятся под контролем украинских сил.

В России заявили, что полностью захватили Часов Яр: что известно - фото 2

Часов Яр на картах Deep State 31 июля

Битва за Часов Яр началась в апреле 2024 года. Это произошло после того, как россияне захватили Бахмут в 2023 году и продолжили наступление на запад, к Часовом Яру. В январе 2025 года в сеть попало видео Часового Яра с птичьего полета, на котором видно, что не осталось ни одного уцелевшего здания.

По данным ОТУ "Луганск", за год обороны Часового Яра с апреля 2024 по апрель 2025 года, россияне понесли 8400 потерь личного состава, было уничтожено 44 танка, 167 ББМ, 139 артиллерийских систем и 693 единицы автомобильного транспорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовит новое масштабное наступление на Украину.

Также "Комментарии" писали, что Украина стоит перед большой угрозой на фронте, а в армии Путина может открыться "второе дыхание".



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