Переговорное решение о войне в Украине возможно, если США и Запад признают, что нет альтернативы июньскому мирному предложению Путина "с поправкой на произошедшее с того времени развитие "на земле", заявил пропагандистам РИА Новости замглавы МИД РФ Рябков.

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"Если они будут упорствовать в своих заблуждениях и настаивать на каких-то ложно понятых схемах и накачивать ситуацию помощью, вооружениями, провоцировать Киев на все новые провокации и преступные действия, тогда, конечно, никакой базы для переговоров существовать не будет. Выбор за ними, он достаточно простой, бинарный — либо принять то, что предложено Путиным, либо оставаться там, где сейчас, с перспективой дальнейшего для них ухудшения ситуации".

Согласно инициативе диктатора РФ Москва немедленно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории российских регионов, Киев также должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Это будет политический конец Зеленского": что содержит в себе мирный план Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вряд ли сможет добиться завершения войны в Украине на выгодных для нашей страны условиях. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico .

По его словам, российский диктатор Владимир Путин не настроен заключать соглашение с Украиной. Он добавил, что Трамп рискует обрушить украинские линии фронта, если США перестанут давать оружие Киеву.

Кулеба считает, что союзники России действуют гораздо решительнее партнеров Украины. Он рассказал журналистам, что страны Запада часто были непоследовательными и ненадежными в плане поддержки. Кроме того, Путин не готов завершить войну на Украине, добавил Кулеба. Дипломат уверен, что российский диктатор все еще желает уничтожить нашу страну.