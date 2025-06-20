В России всю ночь раздавались взрывы: где произошли попадания

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Недилько Ксения
Сегодня ночью Россия была атакована неизвестными БПЛА в разных областях страны-агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
В России всю ночь были слышны взрывы
Так, по его данным в Воронеже в промежуток между севером и часом ночи над городом раздавались взрывы. Официальные власти отметили несколько сбитых БПЛА, однако местные сообщали о вспышках и признаках горения на земле.
В Ростовской области на севере области в Шолоховском и Кашарском районах зафиксирована активная работа ПВО. В слободе Верхнемакеевка Кашарского района есть поражение на земле. Официальный Ростов отмечает, что от "обломков БПЛА самолетного типа" разрушений на земле и возгорания не зафиксировано. Тем не менее, место поражения оцеплено, вызвано саперов.
В оккупированном Мелитополе Запорожской области около часа ночи раздался мощный взрыв после чего исчезло электроснабжение. Предварительно поражена стоянка военной техники на южной границе города. Результаты уточняются.
Аэропорты "Волгоград" и "Калуга" закрывались из-за плана "Ковер". Аэропорт "Калуга" до сих пор не возобновил работу из-за угрозы БПЛА.
По данным Миноборны РФ, в течение минувшей ночи в период с 20:00 19 июня до 07:00 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:
▪ 22 БПЛА – над территорией Орловской области,
▪ 14 БПЛА – над территорией Курской области,
▪ 7 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪ 5 БПЛА – над территорией Воронежской области,
▪ 3 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
▪ 3 БПЛА – над территорией Ростовской области,
▪ 3 БПЛА – над территорией Тульской области,
▪ 3 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪ 1 БПЛА – над территорией Московского региона.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты атаковали сегодня ночью Одессу – есть люди под завалами.
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