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В России всю ночь раздавались взрывы: где произошли попадания

Ночью Россию атаковали неизвестные дроны

сегодня, 07:46 comments1031
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Недилько Ксения

Сегодня ночью Россия была атакована неизвестными БПЛА в разных областях страны-агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

В России всю ночь раздавались взрывы: где произошли попадания

В России всю ночь были слышны взрывы

Так, по его данным в Воронеже в промежуток между севером и часом ночи над городом раздавались взрывы. Официальные власти отметили несколько сбитых БПЛА, однако местные сообщали о вспышках и признаках горения на земле.

В Ростовской области на севере области в Шолоховском и Кашарском районах зафиксирована активная работа ПВО. В слободе Верхнемакеевка Кашарского района есть поражение на земле. Официальный Ростов отмечает, что от "обломков БПЛА самолетного типа" разрушений на земле и возгорания не зафиксировано. Тем не менее, место поражения оцеплено, вызвано саперов.

В оккупированном Мелитополе Запорожской области около часа ночи раздался мощный взрыв после чего исчезло электроснабжение. Предварительно поражена стоянка военной техники на южной границе города. Результаты уточняются.

Аэропорты "Волгоград" и "Калуга" закрывались из-за плана "Ковер". Аэропорт "Калуга" до сих пор не возобновил работу из-за угрозы БПЛА.

По данным Миноборны РФ, в течение минувшей ночи в период с 20:00 19 июня до 07:00 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:

▪ 22 БПЛА – над территорией Орловской области,

▪ 14 БПЛА – над территорией Курской области,

▪ 7 БПЛА – над территорией Белгородской области,

▪ 5 БПЛА – над территорией Воронежской области,

▪ 3 БПЛА – над территорией Волгоградской области,

▪ 3 БПЛА – над территорией Ростовской области,

▪ 3 БПЛА – над территорией Тульской области,

▪ 3 БПЛА – над территорией Брянской области,

▪ 1 БПЛА – над территорией Московского региона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты атаковали сегодня ночью Одессу – есть люди под завалами.



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