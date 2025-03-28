В России всю ночь раздавались взрывы: где произошли атаки

Сегодня ночью Россию атаковали неизвестные дроны. Атака была совершена, в частности, на Саратовскую и Воронежскую области. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, что мониторит ситуацию.

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" Саратов. Атака началась в 3:30 ночи. Раздалось более 30 взрывов. Верифицировано поражение АО Научно-исследовательского института химических источников. Аэропорт "Саратов" до сих пор закрыт — воздушная тревога продолжается. Официальный Саратов отчитался о 19 сбитых БПЛА. Чем сбивали, кроме завода – устанавливается. Но количество “сбитых дронов” значительно меньше реального количества взрывов в городе", – сообщает Андрющенко.

По его данным, в период с 20:00 до 01:00 в городе Воронеж активно работало ПВО. Последствия устанавливаются, но предварительно от местных были сообщения о поражении "на земле". Официальный Воронеж отчитался о 32 "сбитых" БПЛА.

"Кроме того, пролет дронов и работа ПВО фиксировалась в Ростовской, Липецкой, Калужской, Белгородской и даже Тамбовской областями РФ. МинОбороны РФ на утро официально отчиталось о 78 "сбитых украинских дронов", однако уже на примере Саратова можем видеть значительно заниженные цифры количества дронов и стандартно – отсутствие информации о поражении", – отметил Петр Андрющенко.

В свою очередь, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что Энгельс, где враг продолжает хранить ракеты и боеприпасы для атак Украины, встретил неизвестные дроны.

Издание ASTRA геолокировало видео с сбитием дрона над Саратовом и отмечают, что вероятной целью мог быть местный НПЗ.

На видео изображен Храм во имя святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Он расположен в юго-западной части города, а сбивание дрона произошло чуть севернее.

Справа в кадр оператора также попадает здание цеха по адресу ул. Томская, 1к3. Там находятся предприятие, которое занимается лазерной резкой металла, компания по производству блочно-модульных котельных и местный пейнтбольный клуб.

До Саратовского НПЗ от этого места примерно 3,5 километра, а до военного аэродрома "Сокол" меньше девяти.

Губернатор Саратовской области Роман Бусагин подтвердил атаку беспилотников на регион. Он заявил, что в результате атаки никто не пострадал и повреждений среди гражданских объектов нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в результате удара Сил обороны Украины по аэродрому воздушно-космических сил из РФ "Энгельс-2" 20 марта 2025 года, враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования.