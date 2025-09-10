В России возникли неожиданные проблемы с ее мощными ракетами: что произошло

У страны-агрессорки России в значительной степени истощены ресурсы пусковых установок и носителей, которые она использует для ударов по Украине. Об этом в интервью изданию Главред сообщил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Ракетная атака РФ (фото из открытых источников)

При этом, по его словам, производство ракет у врага остается относительно стабильным и даже удается накапливать определенные типы вооружений, в частности "Калибры" и ракеты Х-101. Есть веская причина такой ситуации.

Из-за нехватки пусковых установок для этих ракет российские войска вынуждены оставлять их запасы, чаще применяя по Украине баллистические ракеты.

"Сколько сделали за месяц, столько и применили, поэтому иногда они обращаются за помощью в Северную Корею по поставкам КN-23", — подчеркнул Коваленко.

Обозреватель подчеркнул, что пока не стоит говорить о дефиците ракет или существенных ограничениях их производства. Куда более серьезной проблемой для РФ является изготовление пусковых установок для морских и авиационных ударов.

