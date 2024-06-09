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В России во время репетиции спектакля погибла 28-летняя актриса: произошедшее

В России во время репетиции спектакля погибла 28-летняя актриса

сегодня, 23:45
Автор:
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Лиля Воробьева
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В северной столице РФ, городе Санкт-Петербурге, когда проходила репетиция спектакля на Большом пруду Екатерининского парка, случилось несчастье .

В России во время репетиции спектакля погибла 28-летняя актриса: произошедшее

Актриса Анастасия Голикова (фото из открытых источников)

На месте действа погибла известная 28-летняя актриса Анастасия Голикова. Как информируют российские пропагандистские СМИ , юбилейное действо по случаю чествования Александра Пушкина должно было состояться на воде в Большом пруду Екатерининского парка. На водоеме поставили понтон, который максимально мог выдержать 12 человек, но на момент беды там присутствовало 24 участника.

Стало известно, что двое из них пострадали, а 28-летняя актриса Анастасия Голикова погибла. Представители следственного комитета уже возбудили уголовное дело по предоставлению услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Погибшая россиянка была известной актрисой и участвовала во многих спектаклях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во время теракта в Крокусе погибла директор группы "Пикник" . 23 марта перед началом концерта рок-группы Пикник в подмосковном "Крокус Сити Холли" начался теракт. Число жертв и пострадавших постоянно становится больше, однако сами российские музыканты уцелели.

После теракта в своем блоге в социальных сетях они обнародовали заявление, что группа не пострадала, но позже написали, что члены команды не могут выйти на связь с помощником директора коллектива Екатериной Кушнер. В день, когда произошел теракт, россиянка продавала рекламно-сувенирную продукцию с символикой группы.

Сегодня тело Екатерины Кушнер было найдено в "Крокусе". Екатерину узнал ее муж. Новость подтвердил "Пикник" в социальных сетях .

 



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