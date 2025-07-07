В России внезапно отменили один из символических для Путина праздников: что происходит

В российском Санкт-Петербурге отменили главный парад ко Дню Военно-Морских сил РФ, официально ссылаясь на "меры безопасности". Однако это решение может быть связано со страхом Кремля перед украинскими морскими дронами. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио NV.

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По словам Дикого, это может свидетельствовать о наличии надежных союзников Украины в Балтийских странах, разрешающих украинским силам специальных операций работать с их территории в Балтийском море. Он предположил, что россияне именно из-за этого нервничают и боятся украинских ударов из этого региона.

Дикий подчеркнул, что Украина технически готова провести операции в Балтийском море, в частности, благодаря современным надводным дронам, которые уже показали эффективность против Черноморского флота РФ. Однако главным препятствием является отсутствие прямого выхода Украины к Балтийскому морю.

Ветеран добавил, что расстояния от Балтийских стран до российских портов значительно меньше, чем из Одессы, Крыма или Новороссийска. По его словам, идея украинских дронов, которые могут уничтожить легендарный крейсер "Аврора", очень неприятна для Москвы. Именно поэтому, по мнению Дикого, россияне предпочитают отменить парад, чем допустить "неожиданного участника" на мероприятии.

Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия пыталась создать свои морские дроны, но их попытки оказались неудачными — российские беспилотники взрывались еще до достижения украинских территориальных вод.

В настоящее время журналисты Business Insider обращают внимание, что США готовятся к новым вызовам для своего флота в связи с успехами украинских морских дронов в Черном море. В частности, экипажи кораблей проходят учения по противодействию надводным беспилотникам.

Как уже писали "Комментарии", Россия целенаправленно усиливает атаки дронами по гражданской инфраструктуре Украины, утверждают эксперты Института изучения войны (ISW). По их выводам эти удары являются не случайностью, а частью преднамеренной тактики.