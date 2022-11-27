В России в ЧВК "Вагнера" начали вербовать еще одну категорию людей

Студентов из Африки в России начали вербовать в ЧВК "Вагнера", а за отказ угрожают забрать стипендии или повысить стоимость обучения. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на The Daily Beast.

Россияне вербуют в армию студентов из Африки (фото из открытых источников)

Журналисты побеседовали со студентами из Южного федерального университета в Ростове-на-Дону. Те рассказывают, что представители вуза убеждали учеников из Африки вступить в ЧВК Вагнера или армии РФ и поехать на войну в Украину за 3-5 тысяч долларов.