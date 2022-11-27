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В России в ЧВК "Вагнера" начали вербовать еще одну категорию людей

В России вербуют в ЧВК "Вагнера" студентов из Африки

сегодня, 12:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Студентов из Африки в России начали вербовать в ЧВК "Вагнера", а за отказ угрожают забрать стипендии или повысить стоимость обучения. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на The Daily Beast.

В России в ЧВК "Вагнера" начали вербовать еще одну категорию людей

Россияне вербуют в армию студентов из Африки (фото из открытых источников)

Журналисты побеседовали со студентами из Южного федерального университета в Ростове-на-Дону. Те рассказывают, что представители вуза убеждали учеников из Африки вступить в ЧВК Вагнера или армии РФ и поехать на войну в Украину за 3-5 тысяч долларов.

"Три чиновника, которые встречали нас в нашем общежитии, пытались убедить воевать за Россию. Они сказали, что мы можем недолго повоевать в Украине, заработать столько денег, а потом вернуться в Россию, чтобы продолжить свое обучение. Они несколько раз напоминали нам, что некоторые африканцы уже сражаются в Украине и зарабатывают хорошие деньги", — цитирует издание студентов.

СМИ пишет, что за отказ студентам угрожают повысить оплату за обучение или лишить стипендии. Кроме этого, к вербовке привлекаются и сотрудники ФСБ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что европейский депутат ответил на подарок от ПИК Вагнера для Европарламента. ЧВК "Вагнер" записали видео, в котором отправляют в Европарламент в качестве подарка кувалду. Глава МИД Эстонии записал ответное видео. Европарламент принял резолюцию, в которой признал Российскую Федерацию страной, являющейся спонсором терроризма. На такое решение европейского учреждения отреагировала группа "Вагнера", руководитель которой — российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого ФБР объявило в розыск. За информацию о Пригожине предлагают 250 тысяч долларов.




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Источник: https://www.thedailybeast.com/russian-university-accused-of-pressuring-african-students-to-fight-vladimir-putins-war-in-ukraine?ref=scroll
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