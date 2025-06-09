В России не скрывают, что хотят получить полный контроль над Украиной. В Центре противодействия дезинформации обнародовали слова экс-директора ФСБ, бывшего премьер-министра Сергея Степашина.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

"Мы думали, что Украина никуда не денется": жалуется, что россияне не смогли зазомбировать украинцев и теперь "вынуждены" воевать", — отмечают в Центре.

Бывший директор ФСБ отметил, что убеждение, что Украина никуда не денется, было большой стратегической ошибкой начала 90-х годов. Как будто пока россияне были уверены в том, что Украина и Россия братские народы, в Украине системно работали и США, и Западная Европа.

"В 90-е можно было заниматься, можно было искать людей, с которыми можно было бы работать. Упустили мы, к сожалению. Им за 30 лет так "промыли мозги". Я был в Мариуполе сразу после "освобождения", посмотрел книги в школьных библиотеках — ужас, а это русские люди и русский город. Именно поэтому приходится наверстывать упущенное”, — объяснил бывший премьер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия терпит все большие убытки из-за продолжения войны против Украины. Очередная проблема, с которой столкнулись российские власти — обвал в стране ипотечного кредитования и строительной отрасли.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что второй по величине банк России "ВТБ" выдает все меньше кредитов на приобретение жилья. Так, в мае это финансовое учреждение оформило ипотечных кредитов в четыре раза меньше, чем в мае прошлого года. В Центре противодействия дезинформации убеждены, что это одно из прямых последствий агрессивной войны против Украины.



