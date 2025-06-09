В России уже жалуются: заговорили о большой стратегической ошибке в отношении Украины

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Кречмаровская Наталия
В России не скрывают, что хотят получить полный контроль над Украиной. В Центре противодействия дезинформации обнародовали слова экс-директора ФСБ, бывшего премьер-министра Сергея Степашина.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Бывший директор ФСБ отметил, что убеждение, что Украина никуда не денется, было большой стратегической ошибкой начала 90-х годов. Как будто пока россияне были уверены в том, что Украина и Россия братские народы, в Украине системно работали и США, и Западная Европа.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия терпит все большие убытки из-за продолжения войны против Украины. Очередная проблема, с которой столкнулись российские власти — обвал в стране ипотечного кредитования и строительной отрасли.
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что второй по величине банк России "ВТБ" выдает все меньше кредитов на приобретение жилья. Так, в мае это финансовое учреждение оформило ипотечных кредитов в четыре раза меньше, чем в мае прошлого года. В Центре противодействия дезинформации убеждены, что это одно из прямых последствий агрессивной войны против Украины.
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