В России уже паника из-за европейских сигналов: что на это указывает

Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда пытается дискредитировать гарантии безопасности, о которых Украина договаривается с союзниками. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что такими сообщениями пытаются посеять панику в украинском обществе.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Аналитики Центра отмечают, что враждебные ресурсы распространяют дезинформационные сообщения о гарантиях безопасности. Якобы "жители Украины боятся оккупации войсками "коалиции желающих" — и гражданские, и военные украинцы считают, что размещение сил сдерживания станет "настоящей оккупацией" Украины.
К тому же враждебная пропаганда ссылается исключительно на данные мифического "антифашистского подполья Херсонщины". Или вообще не приводят никаких источников, утверждая о таких же настроениях в Днепропетровской области и в рядах Сил обороны Украины. В Центре отметили, что никаких правдоподобных свидетельств наличия таких настроений не приводится.
