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В России уже отказываются от прекращения огня, но есть нюанс

Почему в России заявляют об отказе от прекращения огня

13 марта 2025, 13:47
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Кречмаровская Наталия

Украина после переговоров в Саудовской Аравии объявила о согласии установить полное прекращение огня на 30 дней. Однако из России уже начали звучать отказы.

В России уже отказываются от прекращения огня, но есть нюанс

Фото портал "Комментарии"

Заявление помощника российского лидера Юрия Ушакова прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

По его словам, Россия традиционно пытается искривить реальность и выставить себя "главным миротворцем". Именно так можно толковать слова Ушакова о незаинтересованности в кратковременном прекращении огня на 30 дней, убежден Андрей Коваленко.

“Важно – слова Ушакова не являются официальным отказом России по состоянию на данный момент. Решение там принимает Путин. Но Ушаков манипулирует и демонстрирует, что именно Россия все еще хочет "мира", и прекращение огня — это "не путь к миру". Манипуляция, чтобы иметь коридор возможностей продолжать войну и продавливать свое видение”, — подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", назвал "сложной ситуацию" относительно переговоров по установлению мира в Украине. При этом он добавил, что в ходе встречи обсуждаются, в частности, территориальные вопросы.

"У нас очень сложная ситуация, с одной стороны почти решенная", — отметил президент США, намекнув на договоренность о прекращении огня, достигнутую во вторник с украинской стороной.

В этом контексте он отметил, что "обсуждались многие детали", включая территории, привлеченные к потенциальному соглашению. Президент США Дональд Трамп также заявил, что не хочет "тратить попусту время".




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Источник: https://t.me/akovalenko1989/8972
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