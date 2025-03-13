В России уже отказываются от прекращения огня, но есть нюанс

Украина после переговоров в Саудовской Аравии объявила о согласии установить полное прекращение огня на 30 дней. Однако из России уже начали звучать отказы.

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Заявление помощника российского лидера Юрия Ушакова прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

По его словам, Россия традиционно пытается искривить реальность и выставить себя "главным миротворцем". Именно так можно толковать слова Ушакова о незаинтересованности в кратковременном прекращении огня на 30 дней, убежден Андрей Коваленко.

“Важно – слова Ушакова не являются официальным отказом России по состоянию на данный момент. Решение там принимает Путин. Но Ушаков манипулирует и демонстрирует, что именно Россия все еще хочет "мира", и прекращение огня — это "не путь к миру". Манипуляция, чтобы иметь коридор возможностей продолжать войну и продавливать свое видение”, — подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", назвал "сложной ситуацию" относительно переговоров по установлению мира в Украине. При этом он добавил, что в ходе встречи обсуждаются, в частности, территориальные вопросы.

"У нас очень сложная ситуация, с одной стороны почти решенная", — отметил президент США, намекнув на договоренность о прекращении огня, достигнутую во вторник с украинской стороной.

В этом контексте он отметил, что "обсуждались многие детали", включая территории, привлеченные к потенциальному соглашению. Президент США Дональд Трамп также заявил, что не хочет "тратить попусту время".



