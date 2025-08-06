В России уже не скрывают радости, однако есть важный нюанс

Россия в войне против Украины делает большую ставку на ударные дроны. "Шахеды", как отмечают эксперты, относительно дешевые — Россия наладила производство этого оружия и, вероятно, хочет устраивать в Украине "круглосуточные тревоги". Пытаются оккупанты и модернизировать смертоносное оружие. Так, в украинском медиапространстве распространялась информация о реактивных "шахедах".

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В России по этому случаю начали распространять фейк, якобы "Украина признает недостижимость и предельную эффективность новых российских реактивных дронов "Герань-3". Такой фейк распространяют кремлевские СМИ со ссылкой на слова представителя ВВС Юрия Игната.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что на самом деле Юрий Игнат таких заявлений не делал. А на собственной странице Facebook он призвал не распространять фейки на эту тему.

Как выяснили фактчекеры StopFake, представитель Воздушных сил пояснил, что:

- реактивные шахеды (Shahed-238) можно сбивать – они излучают тепло и хорошо видны на радарах;

- мобильным группам с пулеметами сложно работать по таким целям из-за их скорости, однако ПВО, ПЗРК и истребители эффективно поражают их;

- это не "супердроны", а только новый тип беспилотников, нуждающийся в другой тактике.

В Центре напомнили, что в ночь на 31 июля Россия применила 317 средств воздушного нападения, среди которых были несколько Shahed-238. Несмотря на заявления Кремля, украинская ПВО продолжает их сбивать.

Напомним: портал "Комментарии" писал о выдумке российской пропаганды о якобы высадке в Херсоне российской диверсионно-разведывательной группы.



