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В России уже не скрывают радости: чем воспользовался враг

Россия пытается выставить украинцев якобы готовыми к капитуляции

23 июля 2025, 17:05
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Кречмаровская Наталия

Россия использует каждую возможность, чтобы посеять раздор и раскол в украинском обществе. После проведения в Украине масштабной мирной акции, российская пропаганда распространяет вбросы.

В России уже не скрывают радости: чем воспользовался враг

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что вражеские пропагандисты распространяют в сети фото со вчерашней мирной акции в Киеве, где активисты якобы держали плакаты с символикой российского вторжения.

Аналитики Центра сообщили, что верифицировали изображение и обнаружили, что это фотошоп, созданный для того, чтобы выставить украинцев якобы готовых к капитуляции. В ЦПД отметили, что на настоящем плакате была совсем другая надпись.

Также российская пропаганда дополнительно распространяет ложную информацию о том, что якобы Служба безопасности Украины собирает информацию об участниках мирной акции в Днепре. За данные якобы предлагают промокод доставки пиццы и другое "ценное вознаграждение". По данным Центра противодействия дезинформации, эта информация не соответствует действительности.

"Такая информкампания является очередной попыткой россиян посеять раздор и раскол в украинском обществе на фоне чувствительных тем", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России производства испытывают последствия войны — доходы уменьшаются, а компании вынуждены сокращать производство. Такое решение рассматривает крупнейший производитель легковых автомобилей в РФ "АвтоВАЗ". Компания готовится перейти на неполную четырехдневную рабочую неделю.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что в компании такое решение связывают с "неблагоприятными тенденциями на авторынке", кризисом кредитования и "демпингом со стороны импортных брендов", которыми преимущественно являются китайские производители.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0xkL6b6s3o64xZgnJHzB1m2q67kmX8o2xSfcoM9Z5ut9p4EgkkLY6CQSQNJNYiinNl
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