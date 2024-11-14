В России указали, кто должен начать переговоры о прекращении войны и какие условия будут выдвигать

В международной политике после избрания Дональда Трампа президентом США участились размышления о вариантах прекращения войны в Украине. Вражеская сторона в очередной раз заявила о "стремлении" к миру, однако с условиями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киев24".

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По словам посла России в ООН в Женеве Геннадия Гатилова, Россия открыта для переговоров по прекращению войны в Украине. Однако их должен инициировать избранный президент США Дональд Трамп. При этом любые переговоры должны основываться на реалиях российских успехов.

Представитель РФ отметил, что избрание Трампа представляет новую возможность для диалога с США, но выразил сомнения в перезагрузке отношений.

“Трамп пообещал урегулировать украинский кризис за одну ночь. Ладно, пусть попробует. Но мы люди реалисты, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он начинает или что-то предлагает для начала политического процесса, это приветствуется”, — сказал Геннадий Гатилов.

Также он отметил, что переговоры должны быть основаны, прежде всего, на договоренностях, достигнутых в Стамбуле, на реалиях на земле и на сегодняшнем дне, а не на "меняющихся желаниях" Украины. “Но целью не должно быть прекращение огня на полчаса или полгода только для того, чтобы в Украину поставлялось больше боеприпасов. Мы хотим, чтобы Украина была дружественной, нейтральной и демилитаризованной страной, которая не представляет угрозы для России”, — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о чем говорили Зеленский с Трампом и Маском. Узнать подробнее о подробностях переговоров можно по ссылке.