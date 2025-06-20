В России удивляются, как среди переданных тел погибших оказались россияне

Представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что якобы "Киев не дал четкого ответа, как среди тел украинских погибших оказались тела российских военных". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где заявляют, что это фейк.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

На самом деле: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона подробно объяснил процедуру идентификации тел и подчеркнул, что Россия иногда передает тела своих же военных вместе с украинскими.

Однако россиян идентифицируют по форме, жетонам, документам и результатам ДНК-экспертиз. Также украинские эксперты внимательно проверяют каждое переданное в результате обменов тело или его часть во избежание ошибок и провокаций.

Кроме того, Клименко ранее писал, что РФ сознательно усложняет процесс идентификации: тела – в искаженном состоянии, части тел разложены по разным мешкам, а российских погибших намеренно "подмешивают" к украинским, чтобы оказывать психологическое давление и тормозить работу.

То есть Захарова либо не ознакомилась с ответами Клименко, либо сознательно манипулирует. В обоих случаях это очередная попытка искривить реальность, отмечают в Центре стратегической коммуникации.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во время последних репатриаций Украине передали и тела российских военных — смешанные с телами украинцев.

"К сожалению, это факт. Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и быть привычным для них небрежным отношением к собственным людям. В любом случае эти тела мы тоже идентифицируем", — отметил Клименко.