В России тоже не тихо: где раздавались взрывы и были попадания

На территории государства-агрессора тоже раздавались взрывы, произошли пожары и работало ПВО.

Иллюстративное фото

Об атаке российских регионов сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, в Таганроге атака продолжалась с 01:28 до 02:46. Цель – аэропорт и завод "Прибой" (предприятие ВПК – разрабатывает оружие для ВМС РФ). После первых взрывов от работы ПВО сообщают о звуке поднятых в воздух вертолётов. Также местные фиксировали задымление на территории завода "Прибой", возможно от "атаки обломков". Официальный Ростов сообщил о "всё сбито" в количестве 2 БПЛА, при том что в городе насчитали от 6 до 8 взрывов.

Ейск. 02:40-03:10 зафиксирована работа ПВО на море. В официальных сводных данных Ростова или Краснодарского края не упоминается. Местными зафиксировано не менее трех взрывов. Подтверждения поражения нет.

Славянск-на-Кубани (включая хутор Чигрина Красноармейского района. Атаковано с 03:30 до 4:20. Приоритетная цель – Славянский НПЗ. Подтверждения поражения именно НПЗ нет, однако из-за работы российских ПВО обломки якобы повредили частные дома, выбили окна и разбили автомобильный мост через реку. Официальный Краснодар отмечает, что "все сбили" в количестве 14 БПЛА.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко также сегодня ночью сообщил о том, что в результате атаки БПЛА на нефтебазу в Калуге она повреждена на 40%. Есть еще целые цистерны, но атака была достаточно удачной, отметил Коваленко.

По данным оккупационного Минобороны РФ, в течение минувшей ночи пресечены попытки атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Очередными средствами ПВО уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов. Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, шесть – над территорией Брянской области, три – над территорией Республики Крым и два – над Ростовской областью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты сегодня утром обстреляли Харьков: где произошли прилеты