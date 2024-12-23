В России на одном из вокзалов женщины отправили срочников на войну с Украиной. Видео было опубликовано в одном из пропагандистских пабликов.

Иллюстративное фото

На видео видно, как совсем молодых парней в военной форме и с вещами отправляет толпа улыбающихся женщин, желающих им вернуться живыми с войны.

"Вернетесь мужиками. Там хорошо, мой там, он вас ждет", – говорит с улыбкой одна из женщин.

Напомним, что портал "Комментарии" сообщал, как в Курской области кучами гибнут военные КНДР.

"Вообще, очень интересно наблюдать за тем, как Путин превратил часть территории россии в полигон. На Курщине уже активно умирают военные КНДР. Потери убитыми и ранеными перевалили за 1000 корейцев.

Южная Корея должна активно помогать Украине. Поскольку обмен боевым опытом и технологиями дронов создаст в будущем проблемы на Корейском полуострове", – подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Также портал "Комментарии" писал, как военный ВСУ рассказал, что происходит в Курской области, где наступают наши Силы обороны и сообщил, что там замечено множество северокорейских военных.

"Ночами корейцы массово лезут в направлении наших позиций в КуНР, кажется иногда, что не знаешь куда снарядом попасть, чтобы их побольше в кучке стояло. Дроны "Вампир" и мавики реально выручают, ребята начинают уничтожать врага еще в его тылу, каждая ночь это плодотворная работа, чем больше утилизируешь ночью, тем меньше сможет достичь к нашим позициям днем", – отмечает командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.