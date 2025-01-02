В России совершили диверсию возле ракетно-артиллерийского склада

Агенты движения "АТЕШ" успешно совершили диверсию на железной дороге в районе н. п. Старая Торопа Тверской области. Этот участок пути используется для поставки фронта боеприпасов из 23-го и 107-го арсеналов ГРАУ, являющихся стратегически важными объектами для российской военной инфраструктуры , сообщают в "АТЕШ".

Место диверсии на карте. Фото: АТЕШ

На 107-м арсенале ГРАУ, расположенном в Торопце, занимает площадь около 5 кв. км, хранятся баллистические ракеты "Искандер", ракеты "Точка-У", а также снаряды для артиллерии большого калибра и боеприпасы для РСЗО, такие как "Смерч" и "Град". В свою очередь, 23-й арсенал ГРАУ, находящийся в 16 км южнее Торопца, хотя и меньше по площади, хранит значительные запасы танковых и артиллерийских снарядов, осколочно-фугасных мин и боеприпасов для минометов, а также противотанковых ракет и управляемых снарядов.

Эти арсеналы обеспечивают значительную часть логистики для русских войск линии фронта. Проведенная диверсия усложнила поставки боеприпасов, нарушив важную линию снабжения. Повреждение железной дороги лишает противника возможности оперативно восстанавливать свои ресурсы на передовой.

"Мы продолжаем наносить удары по ключевой инфраструктуре оккупантов и приглашаем всех, кто готов присоединиться к нашей борьбе. Путинский режим рухнет благодаря вашим действиям! " – пишут в движении "АТЕШ".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Курской области произошел удар по зданию культуры, где могли находиться российские оккупанты. В местной администрации сообщают, что "потерь нет".

Однако украинский журналист Денис Казанский, не ссылаясь на источник, заявил, что в здании культуры якобы находилось место дислокации российских войск.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил сегодня, что "Есть удачный удар. Значительные потери в 810 бригады РФ в результате этого".