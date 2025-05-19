ВС РФ заявляют об оккупации села Марьино в Сумской области, а также населенного пункта Новооленовка в Донецкой области. Об этом сообщает оккупационное Минобороны РФ.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Оккупацию украинских территорий в России называют "освобождением".

Заявляется, что населенный пункт взяли под контроль подразделения Северной группировки.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области", — сообщили в российском военном ведомстве.

Ведомство также доложило о взятии под контроль ВС РФ Новооленовки в Донецкой области.

Оккупация населенного пункта Новооленовка в Донецкой области позволяет существенно ограничить логистику ВСУ в окрестностях Константиновки, сообщили прокремлевскому агентству ТАСС в российских силовых структурах.

"Новооленовка позволяет нашим силам существенно ограничить логистику противника южнее, западнее и юго-западнее населенного пункта", — сообщили в силовых структурах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, приближенные к Путину, сообщает, что Россия до конца года может захватить 4 области Украины. Народный депутат Алексей Гончаренко убежден, что таких источников в западных СМИ быть не может.

"Вы уже везде увидели эту новость. Источник этой новости "человек, знакомый с мышлением путина". Еще раз проговорю, НЕТ НИКАКИХ ИСТОЧНИКОВ У ЗАПАДНЫХ МЕДИА В КРЕМЛЕ. Их попросту не может быть. Там все напуганы так, что не будут на 10 км подходить к западным СМИ и особенно говорить о каких-то мнениях путина", – отмечает нардеп.