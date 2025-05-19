logo

BTC/USD

103776.46

ETH/USD

2444.25

LTC/USD

96.43

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В России сообщили об оккупации на Сумщине и Донетчине
commentss НОВОСТИ Все новости

В России сообщили об оккупации на Сумщине и Донетчине

Россияне заявили, что оккупировали два населенных пункта за сутки

сегодня, 16:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

ВС РФ заявляют об оккупации села Марьино в Сумской области, а также населенного пункта Новооленовка в Донецкой области. Об этом сообщает оккупационное Минобороны РФ.

В России сообщили об оккупации на Сумщине и Донетчине

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Оккупацию украинских территорий в России называют "освобождением".

Заявляется, что населенный пункт взяли под контроль подразделения Северной группировки.

В России сообщили об оккупации на Сумщине и Донетчине - фото 2

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области", — сообщили в российском военном ведомстве.

Ведомство также доложило о взятии под контроль ВС РФ Новооленовки в Донецкой области.

Оккупация населенного пункта Новооленовка в Донецкой области позволяет существенно ограничить логистику ВСУ в окрестностях Константиновки, сообщили прокремлевскому агентству ТАСС в российских силовых структурах.

"Новооленовка позволяет нашим силам существенно ограничить логистику противника южнее, западнее и юго-западнее населенного пункта", — сообщили в силовых структурах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, приближенные к Путину, сообщает, что Россия до конца года может захватить 4 области Украины. Народный депутат Алексей Гончаренко убежден, что таких источников в западных СМИ быть не может.

"Вы уже везде увидели эту новость. Источник этой новости "человек, знакомый с мышлением путина". Еще раз проговорю, НЕТ НИКАКИХ ИСТОЧНИКОВ У ЗАПАДНЫХ МЕДИА В КРЕМЛЕ. Их попросту не может быть. Там все напуганы так, что не будут на 10 км подходить к западным СМИ и особенно говорить о каких-то мнениях путина", – отмечает нардеп.                                                                                                                                                        



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости