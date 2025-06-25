24 июня в Забайкальском крае России раздались мощные взрывы — пылает территория воинской части вблизи населенного пункта Большая Тура. Местные медиа и очевидцы сообщают о серии детонаций, которые, вероятно, проходят на складах боеприпасов.

Илюстрационное фото взрыва

В соцсетях очевидцы публикуют видео с яркими вспышками, дымом и звуками взрывов. По разным показаниям, было слышно не менее 50 взрывов. Сообщается, что в небо взвился густой дым, а в районе пожара слышен гул — сродни детонации артиллерийских снарядов или другого вооружения.



В то же время официальная российская версия выглядит гораздо более мягкой. Местные власти заявляют, что вспыхнула "сухая трава" вблизи складов, и именно это якобы повлекло загорание. Никаких комментариев по поводу боеприпасов или взрывов со стороны министерства обороны РФ пока не поступало.



Это уже не первый подобный инцидент на этом объекте. В 2014 году на той же территории уже происходил масштабный пожар — тогда из-за лесного загорелось хранилище боеприпасов. В результате взрывов погибли 10 человек, еще несколько получили ранения. Эвакуацию тогда получили жители всей Большой Туры, повреждения получили школа, жилые дома и инфраструктура.



Пока информации о пострадавших в новом пожаре не поступало, но точный масштаб последствий выясняется. Доступ к территории ограничен, в регионе работают спасательные службы, но на месте наблюдается полное отсутствие прозрачной информации от официальных источников.



Взрывы на складах боеприпасов в тыловых регионах России не редкость за последние месяцы. Все чаще они сопровождаются "случайными" возгораниями и официальными опровержениями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве на Оболони под открытым небом будут бесплатно показывать украинские фильмы, на парковке "Сільпо".