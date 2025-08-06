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В России снова будет страшно и громко: стало известно о важном решении СБУ

Благодаря ликвидации враждебных систем ПВО Украина получила существенно расширенные возможности для ударов по военным объектам и логистическим цепям России.

6 августа 2025, 12:10
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, посвященный деятельности спецслужбы в военном направлении, специальных операциях и новых дальнобойных мероприятиях. По итогам совещания глава государства дал одобрение ряду будущих операций СБУ, подчеркнув важность этого шага по усилению обороноспособности страны.

В России снова будет страшно и громко: стало известно о важном решении СБУ

Фото: из открытых источников

Президент акцентировал внимание на высокой эффективности действий СБУ по уничтожению российских систем ПВО. По его словам, успешные удары по этим системам значительно расширяют возможности Украины по проведению наступательных операций на глубине российской территории, направленных на военные объекты и логистические узлы противника. "Благодаря ликвидации враждебных ПВО мы получили новые тактические преимущества и можем более эффективно наносить удары по ключевым целям врага", – отметил Зеленский.

Детали будущих сделок не раскрывались, однако президент подчеркнул, что враг почувствует эффективность украинских действий. Отдельно Зеленский отметил результаты спецслужбы в первом полугодии этого года, отметив их стратегическую важность для обеспечения национальной безопасности.

СБУ продолжает выявлять и нейтрализовать агентурные сети и шпионов. В частности, в Киеве был задержан 24-летний ИТ-специалист, который корректировал удары по столице и шпионил за железнодорожной инфраструктурой Украины в пользу российской ФСБ, устанавливая скрытые видеокамеры в арендованных квартирах.

Как уже писали "Комментарии", воздушное перемирие, которое, по сообщениям мировых СМИ, якобы предлагает Россия, действительно более выгодно врагу и никоим образом не ведет к завершению войны. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ.



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