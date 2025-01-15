В России сильный пожар на заводе: в чем причина

Около четырех часов утра в Красноармейском районе Волгограда в России загорелся нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". Местные жители писали в соцсетях, что слышали взрыв, сообщает издание ASTRA.

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В оперативных службах города факт пожара на НПЗ подтвердили, пишет местный портал, уточнив, что он был вызван внутренними причинами, а не внешним влиянием.

"На заводе загорелась установка №18 и два теплообменника, — прокомментировали специалисты. — Сейчас все потушено, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник вследствие внештатной ситуации, никак не связанной с каким-либо внешним влиянием", — утверждает портал со ссылкой на оперативные. службы.

На официальном сайте регионального МЧС и его соцсетях информации о пожаре нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня с 6 утра по Украине раздаются взрывы из-за массированной ракетной атаки России по областям.

В воздух были подняты бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22МЗ, также были запущены крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Ракеты летели преимущественно на запад Украины, взрывы раздавались в разных городах. Однако оккупанты уже сообщили, куда "целились".

"Удар нанесен возле аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по российским позициям на запорожском направлении", — пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на слова координатора "пророссийского подполья" Лебедева.