В России сегодня было громко: где содрогались от взрывов

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Недилько Ксения
Сегодня ночью в Ростовской области РФ было неспокойно. Всю ночь в регионе раздавались взрывы и работало ПВО.
Иллюстративное фото
Пропагандистское издание ТАСС сообщило, что группировка войск "Запад" в зоне так называемой "спецоперации" за сутки уничтожила 2 французских авиабомбы Hammer и 12 БПЛА.
По данным и.о. губернатора Ростовской области, ночью над Ростовской областью сбито и "подавлено" 15 БПЛА.
За ночь сбито восемь беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями, сообщили в оккупационном МО РФ.
Обломки беспилотника упали возле детского сада в Красном Сулине Ростовской области, пострадавших нет, детсад сегодня работать не будет, — сказал губернатор.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области РФ. В этот раз — в ночь на 21 января. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.
В результате удара, нанесенного во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, пылают резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска. Предприятие принадлежит одной из крупнейших российских государственных корпораций "Роснефть".
Кроме того, Силы обороны, в частности Силы беспилотных систем и Силы спецопераций ВСУ, поразили инфраструктуру АО Смоленский авиационный завод в Смоленской области РФ, где модернизируются и производятся и боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории авиазавода.
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