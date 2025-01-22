В России сегодня было громко: где содрогались от взрывов

Сегодня ночью в Ростовской области РФ было неспокойно. Всю ночь в регионе раздавались взрывы и работало ПВО.

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Пропагандистское издание ТАСС сообщило, что группировка войск "Запад" в зоне так называемой "спецоперации" за сутки уничтожила 2 французских авиабомбы Hammer и 12 БПЛА.

По данным и.о. губернатора Ростовской области, ночью над Ростовской областью сбито и "подавлено" 15 БПЛА.

За ночь сбито восемь беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями, сообщили в оккупационном МО РФ.

Обломки беспилотника упали возле детского сада в Красном Сулине Ростовской области, пострадавших нет, детсад сегодня работать не будет, — сказал губернатор.

"Всего минувшей ночью над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА – в Донецком, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах. По данным дежурных служб, в городе Красный Сулин обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке – во двор частного дома и на территорию возле детского сада "Березка". К счастью, никто из людей не пострадал. По предварительным данным, разрушений на земле нет. Территория, на которую упали фрагменты БПЛА, окружена, ее проверят саперы. Сегодня детский сад работать не будет. При необходимости родителям предложат отвести детей в другие детские сады. Информация о последствиях будет уточняться", — пишет Слюсарь.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области РФ. В этот раз — в ночь на 21 января. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

В результате удара, нанесенного во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, пылают резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска. Предприятие принадлежит одной из крупнейших российских государственных корпораций "Роснефть".

Кроме того, Силы обороны, в частности Силы беспилотных систем и Силы спецопераций ВСУ, поразили инфраструктуру АО Смоленский авиационный завод в Смоленской области РФ, где модернизируются и производятся и боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории авиазавода.