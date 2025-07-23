В России сделали скандальное заявление по обмену: куда якобы отправляют обменянных солдат ВСУ

В прокремлевском издании ТАСС пишут, что якобы обменянных солдат ВСУ пытаются устроить в штрафбаты – в лучшем случае люди якобы сидят без выплат и возможности трудоустройства, заявили в российских силовых структурах.

В России сделали скандальное заявление по обмену: куда якобы отправляют обмененных солдат ВСУ

"В Украине сообщают, что почти на всех обменянных из плена солдат ВСУ возбуждают уголовные дела за дезертирство. В лучшем случае люди сидят без выплат и возможности трудоустройства", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "высока вероятность, что таким образом украинские спецслужбы банально пытаются добиться от обменянных возвращений уже в штрафные подразделения ВСУ".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня состоялся уже девятый этап обмена, о котором договорено в Стамбуле. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Можем уже говорить о деталях – за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Для тысячи семей это радость снова обнять своих близких. Спасибо всем, кто над этим работал", – подчеркнул глава государства.

По данным Координационного штаба по обращению с военнопленными, среди освобожденных сегодня — военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШУ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины. Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров.

Младшему освобожденному Защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему — 66 лет.

В целом на родную землю возвращены украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях. Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.