В России резко изменили время, ранее отводимое на выполнение «целей СВО»

Лето 2025 может стать началом серьезных проблем для агрессора, поэтому российское командование стремится организовать летнее наступление. При этом, как отметил директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, вопреки продвижению враг платит за это огромной ценой. В России продолжаются скрытые мобилизационные мероприятия и рекрутинг, однако некоторые регионы не выполняют планы из-за отсутствия финансирования для выплат.

Война в Украине

Ожидается, что лето 2025 станет лишь началом трудностей для России, а более серьезные проблемы возникнут к концу года.

"Именно поэтому Россия хочет провести свою летнюю наступательную кампанию. Потому что подсохла земля. Они хотят использовать свое численное преимущество, чтобы захватить новые позиции или добиться какого-нибудь прорыва, подойти вплотную к той же Константиновке. Хотя бы что-нибудь, чтобы выставить нас в негативном свете", — отметил Жмайло.

Несмотря на это, эксперт отметил, что уровень агрессии будет постепенно снижаться. В отличие от начала полномасштабного вторжения, теперь у противника нет доминирования в воздухе. Россия пытается компенсировать это наращиванием использования беспилотников из-за ограниченности ракетного вооружения.

По мнению Дмитрия Жмайла, российское командование стремится максимально уничтожить свой контингент в Украине во избежание негативных последствий после возвращения войск на родину. Такие риски уже проявились после войны в Афганистане и чеченских кампаний, когда страна столкнулась с бандитизмом, криминалом и неконтролируемым оборотом оружия.

Стратегия Кремля заключается в максимальном уничтожении инфраструктуры Украины с последующим восстановлением военного потенциала и подготовкой к новой волне агрессии через несколько лет. Россия желает затянуть время, веря в возможность воплотить этот план.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне прорываются в Днепропетровскую область.



