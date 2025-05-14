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В России резко изменили время, ранее отводимое на выполнение «целей СВО»

В РФ понимают, что не могут захватить Украину, поэтому решили изменить время, отведенное на это

сегодня, 09:35
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Ткачик Олеся

Лето 2025 может стать началом серьезных проблем для агрессора, поэтому российское командование стремится организовать летнее наступление. При этом, как отметил директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, вопреки продвижению враг платит за это огромной ценой. В России продолжаются скрытые мобилизационные мероприятия и рекрутинг, однако некоторые регионы не выполняют планы из-за отсутствия финансирования для выплат.

В России резко изменили время, ранее отводимое на выполнение «целей СВО»

Война в Украине

Ожидается, что лето 2025 станет лишь началом трудностей для России, а более серьезные проблемы возникнут к концу года.

"Именно поэтому Россия хочет провести свою летнюю наступательную кампанию. Потому что подсохла земля. Они хотят использовать свое численное преимущество, чтобы захватить новые позиции или добиться какого-нибудь прорыва, подойти вплотную к той же Константиновке. Хотя бы что-нибудь, чтобы выставить нас в негативном свете", — отметил Жмайло.

Несмотря на это, эксперт отметил, что уровень агрессии будет постепенно снижаться. В отличие от начала полномасштабного вторжения, теперь у противника нет доминирования в воздухе. Россия пытается компенсировать это наращиванием использования беспилотников из-за ограниченности ракетного вооружения.

По мнению Дмитрия Жмайла, российское командование стремится максимально уничтожить свой контингент в Украине во избежание негативных последствий после возвращения войск на родину. Такие риски уже проявились после войны в Афганистане и чеченских кампаний, когда страна столкнулась с бандитизмом, криминалом и неконтролируемым оборотом оружия.

Стратегия Кремля заключается в максимальном уничтожении инфраструктуры Украины с последующим восстановлением военного потенциала и подготовкой к новой волне агрессии через несколько лет. Россия желает затянуть время, веря в возможность воплотить этот план.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне прорываются в Днепропетровскую область.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QXTcHjDmGDI&t=1098s
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