В России разочарованы атакой по Украине: требуют ударить ядерным оружием

В ночь на 6 июня Россия совершила очередную массированную атаку по Украине с применением дронов и ракет. Однако известнейший авиаблогер-пропагандист РФ и администратор канала Fighterbomber выразил разочарование такими действиями российских военных. Он призвал Россию ударить ядерным оружием по Украине.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский военкор Fighterbomber заявил, что разочарован атакой РФ по Украине. По его словам, она была "никакой" по сравнению со спецоперацией "Паутина", во время которой была поражена треть стратегической авиации, способной нести крылатые ракеты.

"Если сегодняшний удар это и был наш ответ на минимум четыре теракта и уничтожение стратегов, то он получился никаким", — пишет Fighterbomber в Telegram.

Российский пропагандист призвал использовать ядерное оружие для удара по Украине. По его мнению, Россия должна "стереть города" Украины, чтобы показать "наш ответ" на удары по четырем аэродромам РФ, пока еще способна к таким атакам.

"Если это был тот самый максимум, на который мы способны без применения ЯО (ядерное оружие), то надо перестать обувать лапти и бить ЯО. Стирая города противника один за другим. Пока мы можем это сделать", — добавил российский военкор.

В ночь на 6 июня Россия атаковала ракетами и дронами Киевскую, Житомирскую, Волынскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Львовскую, Сумскую и другие области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин может отомстить Украине ядерным ударом, чтобы закончить войну. Однако за такими угрозами России использовать ядерное оружие может быть попытка запугать Европу.

Также "Комментарии" писали, что ученые выяснили, что ждет человечество в случае ядерной войны между Россией и Соединенными Штатами.