В России раздался мощный взрыв: есть погибшие и раненые, продолжается эвакуация

Два человека погибли в результате взрыва газовоздушного пара в многоквартирном жилом доме в Черкесске, есть разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС россии.

Разрушенный дом в Черкесске Фото: росСМИ

В ведомстве добавили, что эвакуированы около 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия.

Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Черкесске, возбуждено уголовное дело.

На фото видно, что взрыв газа частично разрушил два этажа жилой многоэтажки. Сообщается о двух погибших и по меньшей мере семерых пострадавших. Спасатели разбирают завалы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Обстрел Харькова: ребенок погиб, люди остаются под завалами

В Харькове количество раненых в результате вражеского удара по жилой многоэтажке увеличилось до 34 человек. Один ребенок погиб. Из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тел. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает портал "Комментарии".

"Будет проведена экспертиза по установлению личности. Так что количество погибших увеличилось до двух человек", – отметил председатель ХОВА.

Мальчику, которого убила страна-террорист, было 11 лет. Его деблокировали из-под завалов с тяжелыми травмами головы и переломами.

Медики более получаса проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

"Разрушения дома от вражеского КАБа достаточно значительны, что чревато обвалом и в целом работе спасателей. Несмотря на это, работники ГСЧС максимально оперативно работают над разбором завалов.

По предварительным данным, враг ударил ФАБ-500. Враг еще раз выбрал для террора ночное время, когда люди находятся семьями дома. РФ – страна-террорист", – подчеркнул Синегубов.