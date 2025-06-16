В России пугают "кровавой провокацией": что известно

Российская пропаганда не перестает распространять выдумки, пытаясь подорвать доверие партнеров к Украине и пугая западное общество. Об очередном деинформационном сообщении рассказали в Центре противодействия дезинформации.

Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"

Отмечают, что пропаганда РФ распространяет информацию Службы внешней разведки РФ, что якобы Украина совместно с Великобританией готовит "кровавую провокацию" в Балтийском море. В Центре подчеркнули, что это сообщение является дезинформацией.

Относительно подробностей вроде "провокации" в российской разведке сообщают, что украинцы и британцы планируют инсценировать торпедную атаку на американское судно. А обвинить, по данным разведки РФ, собираются Москву.

"Никаких доказательств реальности подобных планов в СВР РФ не приводят. Эта информация не имеет ничего общего с реальностью. Распространение ничем не подтвержденных лживых обвинений в подготовке терактов и диверсий в адрес Украины является типичным приемом службы внешней разведки РФ. Цель таких вбросов — дискредитация Украины и и попытка вбить клин между нашим государством и его союзниками”, — отмечают в ЦПД.

При этом аналитики Центра отметили, что именно в диверсиях в странах ЕС и НАТО прослеживается российский след. Такими действиями Россия пытается сорвать военную помощь Украине со стороны союзников.

Напомним, портал "Комментарии писал, что Кремль хочет убедить украинцев в "нежелании" Киева забирать тела погибших воинов. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, почему эти утверждения являются ложными, и объяснили реальные намерения Кремля.



