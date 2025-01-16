В России призвали готовиться к всеобщей мобилизации: кто враг

В Госдуме РФ призвали мужское население страны готовиться к всеобщей мобилизации для войны против Запада. Об этом пишет 16 января портал "Комментарии" со ссылкой на заявление зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева для "Абзац Медиа". Российский депутат считает необходимым готовить всех мужчин РФ к возможной мобилизации для войны с западными странами.

Российские мужчины должны быть готовы к массовой мобилизации и к войне с Западом, убеждены в Госдуме РФ. Фото: минобороны России

Журавлев убежден, что Запад в течение трех-четырех лет будет готов напасть на Россию.

"Нам Европа объясняет, что в 2028–2029 годах будет готовы воевать с Россией. Здесь необходимо готовить мужское население и, естественно, защищать Родину. Об этом надо говорить и не стесняться этого. Потому что, если действительно предстоит, не мы это развязываем. Мы не говорим, это они говорят, что собираются с нами воевать", — утверждает депутат.

По его словам, в России сейчас достаточно добровольцев. Но в перспективе необходимо учитывать долгосрочные угрозы, якобы исходящие от Запада. Подготовка должна включать, в том числе, четкую работу военкоматов, пояснил депутат.

."Комментарии" напоминают, что именно Журавлев несколько дней назад угрожал Литве разгромом менее чем за сутки и настаивал, что Россия имеет право претендовать на территорию стран Балтии. Мы писали, что еще один российский депутат, скандальный член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что России нужна Гренландия. Российский депутат предлагает опередить США и купить остров, или в крайнем случае поделить его на сферы влияния, договорившись с избранным президентом США Дональдом Трампом. Так или иначе, РФ должна отстаивать свои интересы в Арктике и быть готовой к конфронтации с Западом, убежден Гурулев.

Как сообщали "Комментарии", российские пропагандисты вдохновлены тем, что слышат в последнее время от избранного президента США Дональда Трампа. Территориальные претензии Трампа к ряду стран стали подарком для кремлевской пропаганды, оправдывающей оккупацию Крыма и вторжение в Украину. В Москве видят, что взгляды Путина и Трампа на мироустройство похожи, и настроены позитивно. Российский чиновник на условиях анонимности признался, что Кремлю "все это на руку".