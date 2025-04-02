В России признались, кто действительно влияет на Зеленского

Российская пропаганда не перестает придумывать новые фейки. На этот раз снова начали распространять фейковую информацию о президенте Украины Владимире Зеленском.

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация якобы Зеленский находится под влиянием гадалок, влияющих на его решение по управлению государством, не соответствует действительности. Такой фейк распространяют российские пропагандистские СМИ.

"На самом деле: это — выдумка российской пропаганды, которая имеет целью дискредитировать украинские институты и усилить стратегический нарратив Кремля о "несостоятельном государстве" (failed state). В первую очередь россияне атакуют главу государства и украинскую разведку, издавая заявления Владимира Зеленского, в которых он ссылается на разведывательную информацию, за "прогнозы гадалок", — говорится в сообщении.

Также в Центре отметили, что о небрежном отношении авторов фейка к его качеству также утверждение, что "гадалки Зеленского" – это "закарпатские мольфары".

Этот фейк начал распространять Виталий Киселев, которого российские СМИ называют "военным экспертом". Именно его считают первоисточником.

“На самом деле, это коллаборант – украинский экс-милиционер, который в 2014 году присоединился к террористической организации ЛНР, где получил позывной коммунист и фейковое звание полковника народной милиции", — пояснили в Центре.

Напомним, что на днях российский диктатор Владимир Путин, как писал портал "Комментарии", заявил, что в Украине нет легитимных властей, поэтому подписывать какие-либо документы не с кем. Однако мировые лидеры не разделяют мнение диктатора.



