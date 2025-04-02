В России признались, кто действительно влияет на Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда не перестает придумывать новые фейки. На этот раз снова начали распространять фейковую информацию о президенте Украины Владимире Зеленском.
Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация якобы Зеленский находится под влиянием гадалок, влияющих на его решение по управлению государством, не соответствует действительности. Такой фейк распространяют российские пропагандистские СМИ.
Также в Центре отметили, что о небрежном отношении авторов фейка к его качеству также утверждение, что "гадалки Зеленского" – это "закарпатские мольфары".
Этот фейк начал распространять Виталий Киселев, которого российские СМИ называют "военным экспертом". Именно его считают первоисточником.
Напомним, что на днях российский диктатор Владимир Путин, как писал портал "Комментарии", заявил, что в Украине нет легитимных властей, поэтому подписывать какие-либо документы не с кем. Однако мировые лидеры не разделяют мнение диктатора.
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