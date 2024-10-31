В России признали похищение 380 детей из Мариуполя

Уполномоченная президента россии по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила оккупированные территории Украины. В частности, Мариуполь. Она призналась, что россияне украли 380 детей из города – вывезли их на территорию России и передали в так называемые "замещающие семьи". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Мариупольского городского совета.

Иллюстративное фото

При этом депортацию мариупольских детей она назвала "эвакуацией".

"Это очередное циничное заявление в духе российской пропаганды. Ведь в 2022 году российские военные взяли в осаду Мариуполь, целенаправленно его уничтожали и не давали сделать гуманитарный коридор для эвакуации мирных людей.

Дети, которых оккупанты якобы "эвакуировали", на самом деле потеряли близких во время российских бомбардировок. У некоторых родственники остались на подконтрольной территории Украины. Тем не менее, россияне их не отдают родственникам, а пытаются русифицировать, отдавая учиться в российские учебные заведения", – отмечают в горсовете Мариуполя.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Львов-Беловой именно за депортацию украинских детей.





В школах оккупированного Мариуполя детям раздали глобусы, где оккупированные области Украины обозначены как "присоединенные" к России. Речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Фото новых российских глобусов мариупольцы обнародовали в соцсетях. На глобусах оккупанты обозначили как российские даже те части Херсонской и Запорожской областей, которые остаются под контролем Украины. В частности, "российскими" стали областные центры — Запорожье, которое оккупанты не смогли захватить, и Херсон, который ВСУ уже деоккупировали. Также под российский контроль на глобусе оккупанты взяли и Краматорск в Донецкой области, который также не был под оккупацией.