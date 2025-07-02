В России суды продолжают выносить приговоры украинским военным. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, кому вынесли приговоры.

Суд. Иллюстративное фото

По ее словам, к пожизненному заключению приговорен командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуш. Захарова сообщила, что он якобы отдавал приказы о нанесении ракетных ударов с использованием тактических ракет модификации MGM-140/ATACMS по населенным пунктам Курской области. Это, как отмечает российская сторона, привело к гибели и ранениям мирных граждан.

Разные сроки заключения якобы за преступления в Курской области получили военные ВСУ: 17 лет – Игорь Снежко (17 лет), по 16 лет – Андрей Бакалов, Александр Петреченко, Вячеслав Грабина, Сергей Рукавица, по 15 лет – Александр Загребельный, Александр Григорьев.

К 14 годам лишения свободы, по словам Захаровой, заочно приговорен немецкий военный Филипп Артур Лихс.

За якобы совершение теракта в январе 2025 года в Шуя Ивановской области по заданию ГУР Минобороны Украины к длительным срокам лишения свободы приговорена: гражданка Украины Мария Савоста (18 лет заочно) и гражданка России Елена Попова (получила 24 года). Захарова отметила, что теракт устроили посредством отправки посылки со взрывным устройством, что привело к гибели российского военнослужащего.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Захарова зашлась в истерике из-за смены руководства Института национальной памяти Украины. В словах нового руководителя она увидела человеконенавистническую логику, расизм, национализм.



