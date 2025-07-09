Российская пропаганда каждый раз придумывает новые фейки о ситуации в Украине. Вбросами пытаются цинично оправдать обстрелы гражданской инфраструктуры.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали об очередном российском фейке — якобы в Сумах детям предлагают собирать дроны за деньги. Аналитики Центра подчеркнули, что такая информация фейковая.

Отмечают, что вражеские Telegram-каналы распространяют фото якобы объявления, размещенного в городе Сумы, в котором детям предлагают летнюю подработку — собирать дроны за деньги.

"На самом деле это низкосортный фейк российских пропагандистов. Никаких подобных объявлений в Сумах не существует. Кроме того, номер телефона, указанный в объявлении, недействителен. Цель таких фейков — создать образ Украины как государства, привлекающего детей к военным действиям. Это часть пропагандистской кампании, направленной на дискредитацию ВСУ и оправдание ударов по гражданской инфраструктуре", — объяснили коварные намерения оккупантов в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ставка российского лидера Владимира Путина не оправдались. БРИКС стал провалом для России. В Центре противодействия дезинформации объяснили, что Владимир Путин не приехал в Бразилию, потому что испугался ареста. Китайский лидер Си даже не попытался делать вид, что ему интересно. А центр внимания заняли прозападные Лула да Силва и Моди.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, Кремль лжет о "дипломатической победе". Но БРИКС, по его словам, не стал "антизападной осью". РФ не стала лидером Глобального Юга. Она является сырьевым придатком для Пекина, который и дальше торгуется с Западом за выгодный баланс, убежден Коваленко.