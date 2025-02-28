В Москве задержан россиянин и гражданин Украины, которых в 2024-м якобы завербовал сотрудник украинской военной разведки. Они планировали совершить теракт во время пребывания крымского митрополита Тихона в Москве. Об этом сообщают кремлевские СМИ.

Митрополит Тихон и Владимир Путин

Покушение на митрополита Тихона по заданию спецслужб Украины готовили его помощник и клирик, следует из видео ФСБ.

" У задержанных изъята самодельная бомба и паспорта граждан Украины с измененными данными. После преступления террористы планировали выехать из России с поддельными паспортами от украинских спецслужб. Самодельную бомбу для убийства митрополита исполнителям передали через тайник в декабре 2024-го. Фигуранты арестованы, они дали показания", — пишет РИА-Новости.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранее коллаборант Рогов заявил, что киевские власти подготовили к 23 февраля серию терактов и провокаций на территории России. Этот нарратив разнесли все остальные z-каналы в Telegram, сообщает портал "Комментарии".

На самом деле: в отличие от РФ Украина не прибегает к тактике террора гражданского населения, отмечают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

"РФ некорректно называет "терактами" действия Украины в рамках конвенционной войны. Военные аэродромы, места дислокации техники и личного состава, военные предприятия, инфраструктура НПЗ — все это является легитимными военными целями для Сил обороны. Кремль же заинтересован в продвижении лживого нарратива об Украине как "террористическое государство" с целью его дискредитации, влияния на уровень международной поддержки и оправдания собственных преступлений", — отмечают в Центре.