logo

BTC/USD

82037.51

ETH/USD

2180.43

LTC/USD

121.57

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

43.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В России предупредили теракт на известного митрополита: кого обвиняют
commentss НОВОСТИ Все новости

В России предупредили теракт на известного митрополита: кого обвиняют

О предотвращении теракта в отношении крымского митрополита Тихона в Москве отчитались в ФСБ

сегодня, 07:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Москве задержан россиянин и гражданин Украины, которых в 2024-м якобы завербовал сотрудник украинской военной разведки. Они планировали совершить теракт во время пребывания крымского митрополита Тихона в Москве. Об этом сообщают кремлевские СМИ.

В России предупредили теракт на известного митрополита: кого обвиняют

Митрополит Тихон и Владимир Путин

Покушение на митрополита Тихона по заданию спецслужб Украины готовили его помощник и клирик, следует из видео ФСБ.

"У задержанных изъята самодельная бомба и паспорта граждан Украины с измененными данными. После преступления террористы планировали выехать из России с поддельными паспортами от украинских спецслужб. Самодельную бомбу для убийства митрополита исполнителям передали через тайник в декабре 2024-го. Фигуранты арестованы, они дали показания", — пишет РИА-Новости.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ранее коллаборант Рогов заявил, что киевские власти подготовили к 23 февраля серию терактов и провокаций на территории России. Этот нарратив разнесли все остальные z-каналы в Telegram, сообщает портал "Комментарии".

На самом деле: в отличие от РФ Украина не прибегает к тактике террора гражданского населения, отмечают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

"РФ некорректно называет "терактами" действия Украины в рамках конвенционной войны. Военные аэродромы, места дислокации техники и личного состава, военные предприятия, инфраструктура НПЗ — все это является легитимными военными целями для Сил обороны. Кремль же заинтересован в продвижении лживого нарратива об Украине как "террористическое государство" с целью его дискредитации, влияния на уровень международной поддержки и оправдания собственных преступлений", — отмечают в Центре.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости