В России появилась новая крылатая ракета: она впервые применена против Украины

В России впервые зафиксировали использование нового типа малой крылатой ракеты во время войны против Украины. Оружие, ранее не фигурировавшее в открытых источниках, уже стало инструментом удара по Николаеву. Эксперты сравнивают ее с британско-французской Storm Shadow и украинским "Пеклом".

Новая российская ракета. Фото: "Полковник ГШ"

По данным издания Defense Express, 7 августа по Николаеву с южного направления была выпущена малогабаритная крылатая ракета нового образца. Сначала мониторинговые каналы предположили, что это могла быть ракета типа "Бандероль" (S8000), известная еще с весны 2024 года. "Бандероль" – российская крылатая ракета S8000 с дальностью до 500 км, относительно дешевым производством и боевой частью весом более 114 кг. Она использует китайский турбореактивный двигатель SW800Pro-A95 и имеет компоненты западного производства.

Однако позже Telegram-канал "Полковник ГШ" обнародовал фото обломков, свидетельствующих, что это другой ранее неизвестный тип ракеты. Зрительно она имеет схожие черты с Storm Shadow, однако по размерам и вероятным характеристикам ближе к украинской ракете "Пекло".

"Пекло" — украинская малогабаритная крылатая ракета, представленная в конце 2023 года. Имеет дальность до 700 км, скорость около 700 км/ч и боевую часть весом более 50 кг. Ее иногда называют "ракета-дрон" из-за компактности и конструктивных особенностей.

Несмотря на отсутствие официальных характеристик, новая российская ракета сочетает относительную дешевизну и способность действовать на значительном расстоянии. Это делает ее потенциально удобным инструментом для массированных ударов по инфраструктуре, в частности, в глубине территории Украины. В то же время, если ракета имеет параметры, близкие к "Пекло", она может быть более сложной для перехвата из-за небольшого размера, низкой высоты полета и возможности изменения траектории.

