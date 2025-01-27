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В России повышают выплаты контрактникам: о чем это говорит

Россия не готова завершать войну и платит рекордные суммы контрактникам

сегодня, 12:01
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Недилько Ксения

Российские регионы продолжают повышать размер единовременной выплаты за заключение контракта с оккупационным Минобороны РФ. Например, в Татарстане местные власти увеличили выплату до 2,8 млн рублей (около 28 тыс. долларов США), на Ямале – до 3,1 млн рублей (31 тыс. долларов США), а в Самарской области РФ установили рекордный "тариф" за участие в войне – 4 млн. рублей (40 тыс. долларов США). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

В России повышают выплаты контрактникам: о чем это говорит

Иллюстративное фото

"Такие решения региональных властей свидетельствуют, что количество желающих воевать за Путина значительно меньше, чем нужно Кремлю. О проблемах с набором людей в армию свидетельствует и то, что часть регионов РФ продолжают повышать выплаты, даже если им это не по карману – приходится урезать расходы или просить помощи у центра ", – отмечают в ЦПД.

Там прибавляют, что настойчивые попытки Кремля привлечь в армию больше людей также указывают, что Москва, несмотря на заявления о готовности к переговорам, стремится продолжать войну.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пропагандистские Telegram-каналы со ссылкой на украинские медиа распространяют ложную информацию, что якобы "100-дневный план Трампа" опубликовано: ВСУ должны выйти из Курщины до Пасхи, а к 9 мая обеспечить мир.

На самом деле, никаких "мирных планов" за "100 дней" у медиа не существует в реальности. Так прокомментировал эту новость руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Такие вбросы – попытка российской пропаганды посеять хаос и панику среди украинцев, проверить реакцию на те или иные вымышленные Россией условия мира, отмечают Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.



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