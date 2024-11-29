В России подтвердили смерти более 80 тысяч солдат на войне в Украине

По состоянию на конец ноября 2024 года подтвержденные потери среди российских военных в войне против Украины превысили 80 тыс. человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследования изданий "Медиазона" и "Российская служба BBC", проводимых мониторингом совместно с волонтерской командой.

Российские военные. Фото из открытых источников

Подсчеты исследований основываются на открытых источниках, в том числе в них включены официальные сообщения о смерти, некрологи и сообщения в социальных сетях. Согласно этим данным, на войне в Украине погибли 80 973 военных армии РФ.

Одной из самых больших групп по потерям стали заключенные, участвовавшие в боевых действиях на войне в Украине. Их потери составили 14 738 человек, что составляет 18% от общего количества. Еще 14 542 погибших – это подписавшие контракты уже после начала войны, а среди мобилизованных подтверждено смерти 9 861 россиянина. Доля добровольцев среди погибших увеличилась с 14% в 2023 году до 22% в 2024 году. Это свидетельствует об активном привлечении новых бойцов, не имевших военного опыта до начала войны.

Больше всего погибших было зафиксировано среди жителей Башкортостана, Татарстана и Свердловской области. Это отражает социально-экономическое неравенство в наборе солдат в ряды российской армии, ведь значительная часть мобилизованных происходит из депрессивных регионов России.

Кроме того, подсчитаны погибшие среди элитных войск армии РФ:

— десантники – 3 067;

— морские пехотинцы – 1 189;

— спецназ ГРУ – 575;

— военные пилоты – 265.

Высокий уровень потерь зафиксирован в первые недели 2023 года, когда российская армия ежедневно теряла до 700 человек.

Согласно данным Генштаба ВСУ, потери России на войне составляют более 738 тыс. личного состава. Западная разведка потери России оценивает почти в 600 тыс., включая 200 тыс. погибших и 400 тыс. раненых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о потерях Украины и России в военной технике в Курской области за три месяца боев.

Также "Комментарии" писали о рекордных потерях России за один день на войне в 2024 году.