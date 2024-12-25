Россия официально признала, что целью массированного обстрела Украины на Рождество, 25 декабря, была энергетическая инфраструктура страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

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В своем заявлении российское ведомство цинично отметило, что удар был нанесен "высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками" по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Россия оправдывает свои действия, утверждая, что эти объекты обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса.

"Цель удара достигнута. Все запланированные объекты поражены", — заявили в Минобороны РФ, демонстрируя пренебрежение к международному гуманитарному праву и праздничным дням.

На Рождество, 25 декабря, российские войска совершили новую волну массированных атак на территорию Украины. Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, РФ выпустила 78 ракет и 106 дронов-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить 59 ракет и 54 дрона, еще 52 беспилотника не достигли целей из-за технических неисправностей.

Несмотря на успехи украинской системы противовоздушной обороны, атака привела к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры. В результате во многих регионах Украины были введены графики отключения электроэнергии. По данным "Укрэнерго", такие графики будут действовать до конца суток, причем одновременно будут отключать до трех очередей бытовых потребителей.

К сожалению, атака не обошлась без жертв. В Днепропетровской области при обстреле погиб энергетик, работавший на одной из теплоэлектростанций. Эта трагедия еще раз демонстрирует, что российские удары не только разрушают инфраструктуру, но и уносят жизнь мирных граждан.

Массированные удары по энергетической инфраструктуре являются частью стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию жизни в Украине в условиях зимнего периода. Такие атаки, нарушающие нормы международного гуманитарного права, свидетельствуют о попытках России посеять хаос и давление на гражданское население. Однако украинская энергетическая система благодаря оперативной работе специалистов и поддержке международных партнеров продолжает восстанавливаться, обеспечивая устойчивость государства перед лицом агрессии.

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