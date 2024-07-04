В России осудили троих братьев за попытку присоединиться к украинскому легиону

В России, военный суд вынес приговор трем сыновьям священника из Липецка, Игоря Ащеулова, за попытку уехать в Украину и присоединиться к легиону "Свобода России", который запрещен в стране. Старший брат, 24-летний Иоанн, получил 17,5 года заключения, а его младшие братья, Алексей и Тимофей, по 17 лет каждый.

Братья из Липецка приговорены к срокам за попытку бежать в Украину

События развернулись в зиму 2022-2023 годов, когда братья решили присоединиться к украинскому легиону, выступая против действий российского правительства и так называемой "спецоперации" в Украине. В суде они отказались признать свою вину и заявили, что не хотят быть соучастниками преступлений, которые, по их мнению, совершает российское правительство.

Кроме того, Иоанн в своем последнем слове выразил, что любой срок наказания блекнет по сравнению с гибелью тысяч невиновных людей.

"В последнем слове просят не судить строго и снисхождения — о таком я просить не буду, так как считаю свою позицию абсолютно правильной. Я считаю, что у вас нет свободы, поэтому вы и не можете ее дать мне", — заявил старший из братьев.

Процесс был необычен тем, что он прошел открыто для прессы и занял всего три дня, что редко бывает в делах о госизмене. Этот приговор вызвал обсуждения как в России, так и за ее пределами.

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