В России осудили священника и унизили всю его семью: что сделал

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил об очередном случае преследований в России за антивоенную позицию. К четырем годам лишения свободы приговорили протестантского священника Николая Романюка. Его "виной" стали слова, произнесенные во время проповеди в сентябре 2022 года, где он призвал верующих не участвовать в войне против Украины.

Россия засудила священника

В своей речи Романюк сравнил мобилизацию и участие в боевых действиях с грехом, подобным употреблению алкоголя или наркотиков:

"Когда тебе предлагают дозу, когда тебе предлагают бутылку спиртного или дают повестку, чтобы тебя отправить на боевые действия — это тот же грех, и тот же наркотик".

Он подчеркнул, что его община пацифисты, и поэтому они не могут благословлять тех, кого отправляют на фронт. Они молятся за то, чтобы таких людей освободили от принудительного участия в войне.

В октябре 2024 священника задержали российские силовики. Задержание было показательно жестко: правоохранители не только схватили Романюка, но и унизили его семью. Девять детей священника почти 12 часов держали лицом вниз прямо во дворе. После обыска дома его отправили в следственный изолятор.

Теперь суд в России признал "вину" священника в виде "дискредитации армии" и приговорил его к четырем годам заключения. Это дело стало еще одним примером того, как в России преследуют любые голоса против войны и силой заставляют людей замолчать.

