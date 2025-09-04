logo

В России осудили священника и унизили всю его семью: что сделал
commentss НОВОСТИ Все новости

В России осудили священника и унизили всю его семью: что сделал

В России протестантского священника приговорили к 4 годам за призыв не воевать против Украины

4 сентября 2025, 19:09
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил об очередном случае преследований в России за антивоенную позицию. К четырем годам лишения свободы приговорили протестантского священника Николая Романюка. Его "виной" стали слова, произнесенные во время проповеди в сентябре 2022 года, где он призвал верующих не участвовать в войне против Украины.

В России осудили священника и унизили всю его семью: что сделал

Россия засудила священника

В своей речи Романюк сравнил мобилизацию и участие в боевых действиях с грехом, подобным употреблению алкоголя или наркотиков:

"Когда тебе предлагают дозу, когда тебе предлагают бутылку спиртного или дают повестку, чтобы тебя отправить на боевые действия — это тот же грех, и тот же наркотик".

Он подчеркнул, что его община пацифисты, и поэтому они не могут благословлять тех, кого отправляют на фронт. Они молятся за то, чтобы таких людей освободили от принудительного участия в войне.

В октябре 2024 священника задержали российские силовики. Задержание было показательно жестко: правоохранители не только схватили Романюка, но и унизили его семью. Девять детей священника почти 12 часов держали лицом вниз прямо во дворе. После обыска дома его отправили в следственный изолятор.

Теперь суд в России признал "вину" священника в виде "дискредитации армии" и приговорил его к четырем годам заключения. Это дело стало еще одним примером того, как в России преследуют любые голоса против войны и силой заставляют людей замолчать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская пропагандистка Анастасия Кашеварова заявила, что командование вооруженных сил России готовит нововведения — отдельные формирования из военных, имеющих социально опасные заболевания, в частности ВИЧ и гепатит.



Источник: https://t.me/Tsaplienko/79951
