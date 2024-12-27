Суд в Самаре приговорил певца Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости.

Российский певец Шарлот

Шарлот в 2023 году опубликовал несколько роликов, где разрывал георгиевскую ленту, свой военный билет и сжигал паспорт.

Кроме того, в своих роликах он издевался над религиозными символами. За это певец позже принес извинения, в РПЦ говорили о необходимости учесть его покаяние в суде.

Отметим, что российский эпатажный певец Эдуард Шарлот, сценическое имя которого Шарлот, демонстративно сжег свой паспорт и попросил разрешить ему въезд в Киев.

Это действо артист совершил на видео, которое опубликовал в Instagram в 2023 году . Шарлотт держал в руках свой паспорт гражданина России, достал зажигалку и сжег документ.

Певец отметил, что выступает против власти страны-агрессора и не поддерживает развязанную войну против Украины. Он просит позволить ему приехать в Киев, чтобы помогать и поддерживать украинцев.

"Последние три года активно противодействую политике государства в отношении войны против Киева. Желаю попасть в столицу Украины, поддерживать людей выступлениями, концертами и другой помощью. Считаю нужным быть в трудную минуту с теми, кого притесняют. Я больше не граждан ин преступной России. Территориально нахожусь в другой стране. Выбираю тех, кто за мир "братского народа". например, по официальному приглашению", — сказал на видео исполнитель.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как культовый британский музыкант Стинг спел песню Shape of My Heart под аккомпанемент бандуры, на которой играл украинский военный бандурист Тарас Столяр. Об этом сообщила пресс-служба "Культурного десанта".